Двое пострадавших в Салтовском районе в тяжелом состоянии – Терехов
Фото: ХГС
О том, что после массированного обстрела Харькова есть пострадавшие, сообщил мэр Игорь Терехов.
По его данным, всего в Салтовском районе трое раненых. Двое из них – в тяжелом состоянии.
До этого начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что один из пострадавших – 39-летний гражданский мужчина. Его госпитализировали.
Напомним, первые взрывы прозвучали в городе около 06:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытии. Тогда как мэр Игорь Терехов сообщил о пусках баллистики в сторону Харькова. Позже Синегубов уточнил, что в городе раздалось как минимум семь взрывов. Кроме того, из-за российской массированной атаки по Украине НЭК «Укрэнерго» применила меры ограничения потребления электроэнергии в ряде регионов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, синегубов, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 06:51;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что после массированного обстрела Харькова есть пострадавшие сообщил мэр Игорь Терехов.".