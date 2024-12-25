Двое пострадавших в Салтовском районе в тяжелом состоянии – Терехов

О том, что после массированного обстрела Харькова есть пострадавшие, сообщил мэр Игорь Терехов.

По его данным, всего в Салтовском районе трое раненых. Двое из них – в тяжелом состоянии.

До этого начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что один из пострадавших – 39-летний гражданский мужчина. Его госпитализировали.

Напомним, первые взрывы прозвучали в городе около 06:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытии. Тогда как мэр Игорь Терехов сообщил о пусках баллистики в сторону Харькова. Позже Синегубов уточнил, что в городе раздалось как минимум семь взрывов. Кроме того, из-за российской массированной атаки по Украине НЭК «Укрэнерго» применила меры ограничения потребления электроэнергии в ряде регионов.