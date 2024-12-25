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Двое пострадавших в Салтовском районе в тяжелом состоянии – Терехов

Происшествия 06:51   25.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Двое пострадавших в Салтовском районе в тяжелом состоянии – Терехов Фото: ХГС

О том, что после массированного обстрела Харькова есть пострадавшие, сообщил мэр Игорь Терехов.

По его данным, всего в Салтовском районе трое раненых. Двое из них – в тяжелом состоянии.

До этого начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что один из пострадавших – 39-летний гражданский мужчина. Его госпитализировали.

Напомним, первые взрывы прозвучали в городе около 06:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытии. Тогда как мэр Игорь Терехов сообщил о пусках баллистики в сторону Харькова. Позже Синегубов уточнил, что в городе раздалось как минимум семь взрывов. Кроме того, из-за российской массированной атаки по Украине НЭК «Укрэнерго» применила меры ограничения потребления электроэнергии в ряде регионов.

Читайте также: В Харькове — многочисленные взрывы: информация Терехова и Синегубова

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 06:51;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что после массированного обстрела Харькова есть пострадавшие сообщил мэр Игорь Терехов.".