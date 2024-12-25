Харьков под массированным ракетным обстрелом: пожары из-за ударов

Серия взрывов раздавалась в Харькове с 06:00. Город находился под массированным ракетным обстрелом.

Дополнено в 06:41. Уже известно об одном пострадавшем в результате ударов по Харькову в Салтовском районе, отметил мэр города Игорь Терехов.

«Получил ранение 39-летний гражданский мужчина. Медики экстренной помощи госпитализировали пострадавшего», — уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 06:35. Из-за российской массированной атаки по Украине НЭК «Укрэнерго» применила меры ограничения потребления электроэнергии в ряде регионов.

«Графики применения отключений в вашем регионе — узнавайте на сайте и официальных страницах вашего облэнерго», — написали в Укрэнерго.

Дополнено в 06:31. В результате вражеских ударов произошло несколько пожаров, есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры, пишет глава ХОВА Олег Синегубов.

«На эту минуту – без пострадавших. Угроза повторных ударов сохраняется!», – добавил Синегубов.

Дополнено в 06:22. По предварительным данным председателя ХОВА Олега Синегубова, одно из попаданий зафиксировано в Салтовском районе Харькова. Профильные службы выехали на осмотр.

Дополнено в 06:16. Армия РФ нанесла не менее семи ударов. Информация о пострадавших и последствиях попаданий устанавливаются, отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

06:12. «Оккупанты наносят удары: Харьков и район – будьте в укрытиях», — написал глава ХОВА Олег Синегубов.

Харьков под массированным ракетным обстрелом, сообщил мэр города Игорь Терехов. По данным, есть еще выходы баллистики.