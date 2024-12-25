Харків під масованим ракетним обстрілом: пожежі через удари
Серія вибухів лунала у Харкові з 06:00. Місто знаходилось під масованим ракетним обстрілом.
Доповнено о 06:41. Вже відомо про одного постраждалого в Салтівському районі внаслідок ударів по Харкову, зазначив мер міста Ігор Терехов.
«Отримав поранення 39-річний цивільний чоловік. Медики екстреної допомоги госпіталізували постраждалого», – уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено о 06:35. Через російську масовану атаку по Україні НЕК «Укренерго» застосувало заходи обмеження споживання електроенергії у низці регіонів.
«Графіки застосування відключень у вашому регіоні – дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго», – написали в Укренерго.
Доповнено о 06:31. Внаслідок ворожих ударів виникло кілька пожеж, є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури, пише голова ХОВА Олег Синєгубов.
«На цю хвилину – без постраждалих. Загроза повторних ударів зберігається!», – додав Синєгубов.
Доповнено о 06:22. За попередніми даними голови ХОВА Олега Синєгубова, одне із влучань зафіксоване в Салтівському районі Харкова. Профільні служби виїхали на огляд.
Доповнено о 06:16. Армія РФ завдала щонайменше сім ударів. Інформація про постраждалих та наслідки влучань встановлюються, зазначив голова Хова Олег Синєгубов.
06:12. «Окупанти завдають ударів: Харків та район – будьте в укриттях», – написав голова ХОВА Олег Синєгубов.
Харків під масованим ракетним обстрілом, повідомив мер міста Ігор Терехов. За його даними, є ще виходи балістики.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибух, Олег Синегубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 06:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серія вибухів лунала у Харкові з 06:00. Місто знаходилось під масованим ракетним обстрілом.".