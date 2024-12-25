Двоє постраждалих у Салтівському районі в тяжкому стані – Терехов
Фото: ХМР
Про те, що після масованого обстрілу Харкова є постраждалі, повідомив мер Ігор Терехов.
За його даними, всього у Салтівському районі троє поранених. Двоє з них – у тяжкому стані.
До цього начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що один із постраждалих – 39-річний цивільний чоловік. Його госпіталізували.
Нагадаємо, перші вибухи пролунали у місті близько 06:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців залишатися в укриттях. Тоді як мер Ігор Терехов повідомив про пуски балістики у бік Харкова. Пізніше Синєгубов уточнив, що в місті пролунало щонайменше сім вибухів. Крім того, через російську масовану атаку по Україні НЕК «Укренерго» застосувала заходи обмеження споживання електроенергії у низці регіонів.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 06:51;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що після масованого обстрілу Харкова є постраждалі, повідомив мер Ігор Терехов.".