Двоє постраждалих у Салтівському районі в тяжкому стані – Терехов

Про те, що після масованого обстрілу Харкова є постраждалі, повідомив мер Ігор Терехов.

За його даними, всього у Салтівському районі троє поранених. Двоє з них – у тяжкому стані.

До цього начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що один із постраждалих – 39-річний цивільний чоловік. Його госпіталізували.

Нагадаємо, перші вибухи пролунали у місті близько 06:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців залишатися в укриттях. Тоді як мер Ігор Терехов повідомив про пуски балістики у бік Харкова. Пізніше Синєгубов уточнив, що в місті пролунало щонайменше сім вибухів. Крім того, через російську масовану атаку по Україні НЕК «Укренерго» застосувала заходи обмеження споживання електроенергії у низці регіонів.