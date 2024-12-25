У Харкові – численні вибухи: інформація Терехова та Синєгубова

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив щонайменше сім “прильотів” у Харкові.

Вибухи у Харкові лунають один за одним, починаючи з шостої ранку. Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу балістики.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто – під ракетним обстрілом.

Синєгубов поінформував про сім ударів. Харків’яни нарахували вже не менш як дев’ять.

Дані про наслідки ще з’ясовують.