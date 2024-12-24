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«Наміри вже стали очевидними» – Канашевич про атаки ворога на Куп’янщині

Фронт 18:54   24.12.2024
Олена Нагорна
«Наміри вже стали очевидними» – Канашевич про атаки ворога на Куп’янщині Скриншот

Ворог продовжує активні спроби просунутися у районах Дворічної, Синьківки, Кругляківки та Петропавлівки на Харківщині, повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

За його словами, супротивник не лише застосовує піхоту, а й підключає до атак військову техніку.

«Але треба зазначити, що всі ці наміри вже стали достатньо очевидними, вже маршрути відомі. Тому ЗСУ контролюють ситуацію і завдають ворогу суттєвих втрат, – запевнив Канашевич. – Попри це ми бачимо, що ці атаки продовжують здійснювати з певною періодичністю. Тобто раз на тиждень якісь механізовані штурми все ж таки відновлюються. І знову йдуть втрати, і ворог знову готується і здійснює свої атаки саме по тих напрямках, які були і попередньо. Дворічна в нас останнім часом активна, Петропавлівка, Синьківка, Кругляківка. Тобто ті населені пункти, які і були вже і приблизно десь з жовтня-місяця постійно є у зведенні Генерального штабу. Постійно фігурують як населені пункти, які підпадають під найбільші обстріли та атаки з боку противника».

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 18:54;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог продовжує активні спроби просунутися у районах Дворічної, Синьківки, Кругляківки та Петропавлівки на Харківщині, повідомив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.".