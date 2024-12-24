ЗС РФ атакували в новому місці на півночі від Харкова: дані Генштабу
Фото: Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 24 грудня повідомив, що на півночі від Харкова, біля держкордону, була атака в районі села Висока Яруга.
“На Харківському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Високої Яруги”, – сказано у зведенні Генштабу.
Це село знаходиться між Гоптівкою та Глибоким – по той бік Трав’янського водосховища від Глибокого.
Також армія РФ 19 разів за добу атакувала на Куп’янському напрямку. Там бої відбувалися в районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової.
Від ударів російської артилерії та мінометів постраждали населені пункти Відродженівське, Тимофіївка, Олександрівка та Пономаренки.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 16:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 24 грудня повідомив, що на півночі від Харкова, біля держкордону, була атака в районі села Висока Яруга".