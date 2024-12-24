ЗС РФ атакували в новому місці на півночі від Харкова: дані Генштабу

Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 24 грудня повідомив, що на півночі від Харкова, біля держкордону, була атака в районі села Висока Яруга.

“На Харківському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Високої Яруги”, – сказано у зведенні Генштабу.

Це село знаходиться між Гоптівкою та Глибоким – по той бік Трав’янського водосховища від Глибокого.

Також армія РФ 19 разів за добу атакувала на Куп’янському напрямку. Там бої відбувалися в районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової.

Від ударів російської артилерії та мінометів постраждали населені пункти Відродженівське, Тимофіївка, Олександрівка та Пономаренки.