Росіяни атакували вздовж кордону на північ від Харкова – ISW
Росіяни хочуть відтіснити ЗСУ від кордону з Бєлгородською областю та наблизитися до Харкова на відстань досяжності РСЗВ, повідомляє ISW.
Російські війська атакували вздовж міжнародного кордону на північ від Харкова в районі Козачої Лопані та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська 20 та 21 грудня, але не досягли жодних підтверджених успіхів 21 грудня.
Російські війська застосовують тактику інфільтрації на харківському напрямку та використовують для атак невеликі групи піхоти, щоб відвернути на себе український вогонь та розкрити українські позиції на цьому напрямку.
Російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна 21 грудня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.
Геолокаційні кадри, опубліковані 20 грудня, показують, що російські війська провели посилену механізовану атаку розміром зі взвод на південний захід від Синьківки (на північний схід від Куп’янська), але не просунулися вперед, і ця атака могла статися кілька тижнів тому. ] Українська група військ «Хортиця» заявила, що українські сили відбили інші атаки російських механізованих підрозділів невказаного масштабу в районі Кучерівки (на схід від Куп’янська) та у напрямках Зелений Гай (на захід від Сватового) та Терни (на північний захід від Кремінної).
Російські війська також продовжували наступальні операції на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки; на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки та Кучерівки; на південний схід від Куп’янська в районі Загризове та Лозовій.
Оператори безпілотників 27-ї мотострілецької бригади РФ продовжують завдавати ударів по цілях у районі Куп’янська.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, вовчанськ, Козачья Лопань, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2024 в 09:46;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Россияне хотят оттеснить ВСУ от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову на расстояние досягаемости РСЗО, сообщает ISW.".