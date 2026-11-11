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Хаос на дорогах: чому в Харкові світлофори «сходили з розуму» і як їх рятувати

Суспільство 20:13   11.11.2026
Оксана Якушко
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Хаос на дорогах: чому в Харкові світлофори «сходили з розуму» і як їх рятувати

Щоб світлофори працювали стабільно, не миготіли та не припиняли працювати під час аварійного вимкнення світла, необхідно їх обладнати акумуляторними модулями, розповів МГ «Об’єктив» автоексперт Олександр Трєпєтін.

У важкій ситуації опинилися усі без винятку харківські водії 10 листопада: коли напруга в електромережі стрибала, «сходили з розуму» і світлофори. Світло блимало, і світлофори хаотично перемикалися з червоного на зелений.

Аби світлофори були незалежні від аварійних вимкнень світла, їх варто обладнати акумуляторними блоками, які заряджаються, наприклад, від сонячних батарей. У разі вимкнення світла, світлофор переходить в автономний режим і продовжує стабільну роботу на акумуляторах. Подібні прилади встановили у цьому році у Львові, під’єднавши їх до сонячних батарей.

«Сонечком можна заряджати і не сонечком, але сенс у тому, що потрібні акумуляторні модулі для живлення світлофорних об’єктів. І це необхідно було робити ще 5 років тому – подбати про альтернативні джерела живлення для світлофорів. На жаль, у Харкові для цього, мабуть, не вистачило грошей. Звісно, вистачило грошей на всілякі квіти, дерева, фарбовані бордюри. Але проблема є», – констатує автоексперт Олександр Трєпєтін.

Проте у безладі на дорогах, який виникає під час несправності світлофорів, не варто звинувачувати лише міську владу, каже автоексперт.

«Адже за правилами дорожнього руху при вимиканні світлофорів водії повинні користуватися знаками пріоритету, які є, нікуди не поділися і не потребують жодного живлення. Вони є, але на них не дивляться», – зазначив Олександр Трєпєтін.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2026 в 20:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоб світлофори працювали під час аварійного вимкнення світла, необхідно їх обладнати акумуляторними модулями, розповів МГ «Об’єктив» автоексперт Олександр Трєпєтін.".