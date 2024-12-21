Біля кордону в Харківській області іде бій – Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ 21 грудня у зведенні на 16:00 повідомив про бій неподалік Козачої Лопані – селища біля кордону з РФ.

“На Харківському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів, неподалік Козачої Лопані іде бій”, – сказано у зведенні ГШ.

На Куп’янському напрямку російські окупанти сьогодні менш активні, ніж минулої доби. Зафіксували одну спробу штурмувати – в районі не Петропавлівки. Окупанти отримали відсіч, повідомили в ГШ.