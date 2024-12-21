Біля кордону в Харківській області іде бій – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ 21 грудня у зведенні на 16:00 повідомив про бій неподалік Козачої Лопані – селища біля кордону з РФ.
“На Харківському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів, неподалік Козачої Лопані іде бій”, – сказано у зведенні ГШ.
На Куп’янському напрямку російські окупанти сьогодні менш активні, ніж минулої доби. Зафіксували одну спробу штурмувати – в районі не Петропавлівки. Окупанти отримали відсіч, повідомили в ГШ.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, генштаб, Казачья Лопань, наступ, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2024 в 16:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ 21 грудня у зведенні на 16:00 повідомив про бій неподалік Козачої Лопані – селища біля кордону з РФ".