У границы в Харьковской области идет бой — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ 21 декабря в сводке на 16:00 сообщил про бой неподалеку от Казачьей Лопани — поселка у границы с РФ.
«На Харьковском направлении противник единожды штурмовал позиции наших подразделений, недалеко от Казачьей Лопани идет бой», — сказано в сводке ГШ.
На Купянском направлении российские оккупанты сегодня менее активны, чем в минушие сутки. Зафиксировали одну попытку штурмовать — в районе не Петропавловки. Оккупанты получили отпор, сообщили в ГШ.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, Казачья Лопань, наступ, наступление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2024 в 16:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ 21 декабря в сводке на 16:00 сообщил про бой неподалеку от Казачьей Лопани — поселка у границы с РФ".