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У границы в Харьковской области идет бой — Генштаб ВСУ

Фронт 16:16   21.12.2024
Оксана Горун
У границы в Харьковской области идет бой — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ 21 декабря в сводке на 16:00 сообщил про бой неподалеку от Казачьей Лопани — поселка у границы с РФ.

«На Харьковском направлении противник единожды штурмовал позиции наших подразделений, недалеко от Казачьей Лопани идет бой», — сказано в сводке ГШ.

Иллюстрация: карта DeepState

На Купянском направлении российские оккупанты сегодня менее активны, чем в минушие сутки. Зафиксировали одну попытку штурмовать — в районе не Петропавловки. Оккупанты получили отпор, сообщили в ГШ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2024 в 16:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ 21 декабря в сводке на 16:00 сообщил про бой неподалеку от Казачьей Лопани — поселка у границы с РФ".