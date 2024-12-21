У границы в Харьковской области идет бой — Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ 21 декабря в сводке на 16:00 сообщил про бой неподалеку от Казачьей Лопани — поселка у границы с РФ.

«На Харьковском направлении противник единожды штурмовал позиции наших подразделений, недалеко от Казачьей Лопани идет бой», — сказано в сводке ГШ.

На Купянском направлении российские оккупанты сегодня менее активны, чем в минушие сутки. Зафиксировали одну попытку штурмовать — в районе не Петропавловки. Оккупанты получили отпор, сообщили в ГШ.