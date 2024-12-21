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События фронта на Харьковщине за неделю – обзор МГ «Объектив» (видео)

Репортаж 14:23   21.12.2024
Оксана Горун
События фронта на Харьковщине за неделю – обзор МГ «Объектив» (видео)

МГ «Объектив» подготовила обзор главных событий на фронте в Харьковской области за неделю.

В центре внимание на этой неделе были следующие события: тревожная ситуация вокруг Двуречной, где россияне форсировали Оскол; возобновившиеся обстрелы Харькова и ближайшего пригорода; сообщения разведки о планах врага активизировать наступление в сторону Боровой. Также Харьков и область попали в мировые СМИ и сообщения российских пропагандистов.

 Тревога вокруг Двуречной

Центром тревожных событий на Харьковщине стал поселок Двуречная — бывший райцентр в Купянском районе. На минувших выходных аналитики проекта DeepState заявили, что россияне постоянно продвигаются и постепенно занимают поселок. Эти события разворачиваются на условно «харьковском» берегу Оскола. Там, где проходит трасса, объединяющая большие населенные пункты Купянщины с областным центром. Военный обозреватель Константин Машовец и Институт изучения войны сообщили, что ВСУ, вероятно, отошли с правого берега реки Оскол к дороге Р-79 (Двуречная – Купянск) и закрепляются на позициях вдоль нее. В DeepState призвали высшее командование обратить внимание на этот район. Однако Генштаб ВСУ в течение недели в принципе не упоминал в сведениях о Двуречной, сосредоточившись на боях у Колесниковки, Загрызового, Лозовой и Петропавловки. По данным ISW, начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что российские войска пытаются обойти Двуречную (севернее Купянска) с севера и что российские войска могут занимать ограниченные позиции в лесах на западном (правом) берегу реки Оскол к северу от Двуречной. Сам населенный пункт контролируют ВСУ.

«По сообщению Вооруженных сил Украины, ситуация там контролируемая», — комментировал на неделе начальник Купянской РВА Андрей Канашевич. В то же время он сообщил, что из соседнего села Кутьковка из-за усилившихся обстрелов выезжают местные жители.

Батальон корейцев и «месть» Кадырова

На неделе Харьковщина оказалась в эпицентре двух информационных вихрей. В начале недели российская пропаганда принялась разгонять заявление главы Чечни Рамзана Кадырова. Тот с помощью «TikTok разведки» обнаружил и постом в Telegram уничтожил в Харькове двести «укрофашистов». Главный следователь Харьковщины Сергей Болвинов прокомментировал: пропаганда лжет. На самом деле ракета «Искандер-М» ударила по открытой территории, ранив гражданскую женщину. Второй раз Харьковщину «прославило» в информационном поле издание «The Washington Post». По его данным, в соседней Белгородской области РФ появился батальон солдат из Северной Кореи. Пойдут ли они на Курщину или Харьковщину, пока не ясно. Впрочем, защитники Украины не исключают, что ссыльные Ким Чен Ина уже присутствуют в области. Такое предположение высказал командир подразделения «Terra» 3-й ОШБр Николай Волохов.

Предупреждение разведки

Разведчики предупредили защитников о планах врага наступать в сторону Боровой. Об этом сообщил в эфире нацмарафона заместитель командира 3-й ОШБр Родион Кудряшов.

Взрывы вернулись

Россияне активизировали удары КАБ по Харьковщине. О повышенной активности вражеской авиации на Харьковском направлении информировали Генштаб ВСУ и ОТУ «Харьков». В областном центре неоднократно слышали взрывы. ВС РФ применяли РСЗО по ближайшему пригороду, а вечером 20 декабря атаковали «шахедами». Мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей быть осторожными и сообщил, что на праздники «все приведено в боевую готовность».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2024 в 14:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» подготовила обзор главных событий на фронте в Харьковской области за неделю".