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ISW про Купянское направление: у РФ продвижение, Двуречную пытаются обойти

Фронт 07:50   21.12.2024
Оксана Горун
ISW про Купянское направление: у РФ продвижение, Двуречную пытаются обойти Иллюстрация: карта DeepState

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке проинформировал, что российские войска продвинулись в селе Загрызово (неподалеку от Кругляковки).

«Геолокационные кадры, опубликованные 20 декабря, показывают, что российские войска недавно продвинулись в северную часть Загрызово (юго-восточнее Купянска)», — сообщили аналитики.

В то же время, ссылаясь на слова начальника ХОВА Олега Синегубова, в Институте изучения войны проинформировали, что происходит на другом «выступе фронта» — севернее Купянска.

«Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские войска пытаются обойти Двуречную (севернее Купянска) с севера и что российские войска могут занимать ограниченные позиции в лесах на западном (правом) берегу реки Оскол к северу от Двуречной», — сообщили в сводке ISW.

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По данным аналитиков, наступательные операции ВС РФ в районе Двуречной продолжаются. Также бои идут в районе Синьковки, Лимана Первого, Петропавловки, Загрызово, Лозовой, Колесниковки и Глушковки.

В то же время на Харьковском направлении — затишье.

«Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности на севере Харьковской области 20 декабря», — констатировали в ISW.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2024 в 07:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке проинформировал, что российские войска продвинулись в селе Загрызово (неподалеку от Кругляковки)".