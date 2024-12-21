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ISW про Куп’янський напрямок: у РФ просування, Дворічну намагаються обійти

Фронт 07:50   21.12.2024
Оксана Горун
ISW про Куп’янський напрямок: у РФ просування, Дворічну намагаються обійти Ілюстрація DeepState

Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні поінформував, що російські війська просунулися в селі Загризове (неподалік Кругляківки).

“Геолокаційні кадри, що опубліковані 20 грудня, демонструють, що російські війська нещодавно просунулися в північну частину Загризового (південніше на схід від Куп’янська)”, – повідомили аналітики.

Водночас, посилаючись на слова начальника ХОВА Олега Синєгубова, в Інституті вивчення війни поінформували, що відбувається на іншому “виступі фронту” – на північ від Куп’янська.

“Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські війська намагаються обійти Дворічну (північніше Куп’янська) з півночі та що російські війська можуть займати обмежені позиції в лісах на західному (правому) березі річки Оскіл на північ від Дворічної”, – повідомили у зведенні ISW.

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За даними аналітиків, наступальні операції ЗС РФ у районі Дворічної продовжуються. Також бої йдуть у районі Синьківки, Лимана Першого, Петропавлівки, Загризового, Лозової, Колісниківки та Глушківки.

Водночас на Харківському напрямку – затишшя.

“Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземну активність на півночі Харківської області 20 грудня”, – констатували в ISW.

Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «ISW про Куп’янський напрямок: у РФ просування, Дворічну намагаються обійти»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2024 в 07:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні поінформував, що російські війська просунулися в селі Загризове (неподалік Кругляківки)".