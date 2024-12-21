Нічний наліт “шахедів” на Харків: прокуратура, ДСНС та ГУНП про наслідки
Вночі Харків атакували російські безпілотники. Удари припали по багатоповерхівці та по дереву в районі житлової забудови. Також “приліт” зафіксували в селищі Солоницівка.
Доповнено о 08:22. У ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували про наслідки “прильотів” по Харкову.
“Близько 21:40 ворожий дрон влучив у багатоповерхівку у Салтівському районі м. Харкова. Постраждали шість осіб, серед них 12-річна дитина. Рятувальники ДСНС врятували трьох людей. Пошкоджено фасад будівлі, квартири на перших поверхах, сталася пожежа площею 30 м кв., яку ліквідували о 23:04”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.
У Київському районі також була пожежа – горів дах приватного будинку. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес.
“Вибухом було пошкоджено газову трубу на вводі до оселі. Рятувальники спільно з працівниками аварійної газової служби загасили факельне горіння газу і перекрили його подачу. О 01:33 пожежу вдалось повністю ліквідувати. Загалом пошкоджень зазнало п’ять приватних домоволодінь”, – зазначили рятувальники.
07:18. Про наслідки нічних ударів повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
“О 21 годині 39 хвилин росіяни завдали удару БПЛА типу “Шахед” по Салтівському району міста Харкова. Влучання – між першим та другим поверхами 9-поверхового житлового будинку. Станом на 12 годин ночі маємо шістьох травмованих осіб. У п’ятьох гостра реакція на стрес, в однієї дівчинки 12 років різана рана ступні. Зараз закінчені рятувальні роботи, нікого під завалами не знайдено. Декілька осіб було евакуйовано одразу після влучання БПЛА в цей дім”, – сказав представник прокуратури.
Відео з місця цього прильоту опублікував також відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Другий “Шахед” (перейменований на “Герань-2”) вночі прилетів по Київському району – біля житлових будинків.
“Влучання самого БПЛА відбулося в дерево, тому цивільні забудови пошкоджені не суттєво. Але десяток будинків отримали пошкодження фасаду, вибиті шибки та вікна й скління. До медиків станом на зараз звернулися двоє осіб, в них гостра реакція на стрес, з них одна жінка похилого віку“, – поінформував Чубенко.
По Солоницівці удару завдали о 23:20. “Шахед” влучив по цивільному підприємству. Без постраждалих.
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- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: БПЛА, новини Харкова, поліція, пострадалі, прокуратура, чубенко, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2024 в 08:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі Харків атакували російські безпілотники. Удари припали по багатоповерхівці та по дереву в районі житлової забудови. Також “приліт” зафіксували в селищі Солоницівка".