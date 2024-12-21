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Атака БпЛА: ще один «шахед» спричинив пожежу в Київському районі Харкова

Події 00:22   21.12.2024
Олена Нагорна
Атака БпЛА: ще один «шахед» спричинив пожежу в Київському районі Харкова Фото: Anton Petrus

Росіяни продовжують атакувати безпілотниками Харків та область. У місті “приліт” зафіксували в Київському районі. Відомо про двох постраждалих. 

Доповнено о 00:22. Люди з палаючого будинку у Київському районі Харкова врятовані. На дану хвилину – двоє постраждалих.

00:07. Про “приліт” “шахеда” у Київському районі та пожежу повідомляє мер Ігор Терехов.

В однієї людини – гостра реакція на стрес.

“У приватному будинку, де сталася пожежа внаслідок “прильоту”, ще знаходяться люди”, – пише Терехов.

Також влучання дрона зафіксували в області – у Солоницівській громаді Харківського району. У нежитловій будівлі виникла пожежа. Без постраждалих.

Читайте також: «Шахед» влетів у багатоповерхівку в Салтівському районі: четверо постраждалих

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2024 в 00:22;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни продовжують атакувати безпілотниками Харків та область. У місті “приліт” зафіксували в Київському районі. Відомо про двох постраждалих. ".