Атака БпЛА: ще один «шахед» спричинив пожежу в Київському районі Харкова
Фото: Anton Petrus
Росіяни продовжують атакувати безпілотниками Харків та область. У місті “приліт” зафіксували в Київському районі. Відомо про двох постраждалих.
Доповнено о 00:22. Люди з палаючого будинку у Київському районі Харкова врятовані. На дану хвилину – двоє постраждалих.
00:07. Про “приліт” “шахеда” у Київському районі та пожежу повідомляє мер Ігор Терехов.
В однієї людини – гостра реакція на стрес.
“У приватному будинку, де сталася пожежа внаслідок “прильоту”, ще знаходяться люди”, – пише Терехов.
Також влучання дрона зафіксували в області – у Солоницівській громаді Харківського району. У нежитловій будівлі виникла пожежа. Без постраждалих.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, прилеты, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2024 в 00:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни продовжують атакувати безпілотниками Харків та область. У місті “приліт” зафіксували в Київському районі. Відомо про двох постраждалих. ".