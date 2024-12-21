Атака БпЛА: еще один Shahed вызвал пожар в Киевском районе Харькова
Фото: Anton Petrus
Россияне продолжают атаковать беспилотниками Харьков и область. В городе «прилет» зафиксировали в Киевском районе. Известно о двух пострадавших.
Дополнено в 00:22. Люди из горящего дома в Киевском районе Харькова спасены. На данную минуту — двое пострадавших.
О «прилете» «Шахеда» в Киевском районе и пожаре сообщает мэр Игорь Терехов.
У одного человека — острая реакция на стресс.
«В частном доме, где произошел пожар в результате «прилета», еще находятся люди», — пишет Терехов.
Также попадание дрона зафиксировано в области — в Солоницевской громаде Харьковского района. В нежилом здании возник пожар. Без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, прилеты, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2024 в 00:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне продолжают атаковать беспилотниками Харьков и область. В городе «прилет» зафиксировали в Киевском районе. Известно о двух пострадавших.".