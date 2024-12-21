Атака БпЛА: еще один Shahed вызвал пожар в Киевском районе Харькова

Россияне продолжают атаковать беспилотниками Харьков и область. В городе «прилет» зафиксировали в Киевском районе. Известно о двух пострадавших.

Дополнено в 00:22. Люди из горящего дома в Киевском районе Харькова спасены. На данную минуту — двое пострадавших.

О «прилете» «Шахеда» в Киевском районе и пожаре сообщает мэр Игорь Терехов.

У одного человека — острая реакция на стресс.

«В частном доме, где произошел пожар в результате «прилета», еще находятся люди», — пишет Терехов.

Также попадание дрона зафиксировано в области — в Солоницевской громаде Харьковского района. В нежилом здании возник пожар. Без пострадавших.