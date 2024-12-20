Shahed влетел в многоэтажку в Салтовском районе Харькова: шестеро пострадавших
Вражеский беспилотник ударил по девятиэтажке в Салтовском районе Харькова в 21:40 20 декабря. Известно о шестерых пострадавших.
Дополнено в 00:25. Пожар в девятиэтажке потушили. Повреждены фасад и квартиры на нижних этажах. Пострадали шесть человек, среди которых 12-летняя девочка. Чрезвычайники спасли троих, информируют в ГСЧС.
Как уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов, у пятерых из шести пострадавших — острая реакция на стресс. У девочки, как сообщалось, легкое осколочное ранение.
Дополнено в 23:08. По данным облуправления Нацполиции, попадание было зафиксировано в 21:40.
«Попадание было в первый этаж жилого дома. Разрушено несколько квартир, разрушены коммуникации теплоснабжения, водоснабжения, энергоснабжения. Сейчас работают наши коммунальные предприятия по восстановлению. Очень много выбитых окон», — сообщил мэр Игорь Терехов на месте «прилета».
Видео: Харьковский горсовет
Дополнено в 22:30. До четырех возросло количество пострадавших, среди них 12-летняя девочка.
«Три человека — с острыми реакциями на стресс. У девочки легкое осколочное ранение. Продолжается ликвидация пожара на первом и втором этажах. Площадь возгорания — 30 квадратных метров. Проводится обследование дома и опрос по расселению людей», — информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.
22:06. Мэр Игорь Терехов проинформировал об ударе «Шахедом» по жилому дому в Салтовском районе.
«Удар пришелся между первым и вторым этажом многоэтажки. На месте пожар», — уточнил Терехов.
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, дрон попал в девятиэтажку. Есть разрушения первых двух этажей.
Два человека обратились к медикам с острой реакцией на стресс, сообщил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, взрыв, Игорь Терехов, новости Харькова, Олег Синегубов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 23:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеский беспилотник ударил по девятиэтажке в Салтовском районе Харькова в 21:40 20 декабря. Известно о шестерых пострадавших.".