«Шахед» влетів у багатоповерхівку в Салтівському районі: шестеро постраждалих

Ворожий безпілотник вдарив по дев’ятиповерхівці в Салтівському районі Харкова ввечері 20 грудня. Відомо про шістьох постраждалих.

Доповнено о 00:25. Пожежу в дев’ятиповерхівці загасили. Пошкоджені фасад та квартири на нижніх поверхах. Постраждали шість людей, серед яких 12-річна дівчинка. Надзвичайники врятували трьох, інформують у ДСНС.

Як уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов, у п’ятьох з шістьох постраждалих – гостра реакція на стрес. У дівчинки, як повідомлялося, легке осколкове поранення.

Доповнено о 23:08. За даними облуправління Нацполіції, влучання було зафіксовано о 21:40.

«Влучання було в перший поверх житлового будинку. Зруйновано декілька квартир, зруйновані комунікації теплопостачання, водопостачання, енергопостачання. Зараз працюють наші комунальні підприємства щодо відновлення. Дуже багато вибитих вікон», – повідомив мер Ігор Терехов на місці “прильоту”.

Відео: пресслужба Харківської міськради

Доповнено о 22:30. До чотирьох зросла кількість постраждалих, серед них 12-річна дівчинка.

«Три людини – із гострими реакціями на стрес. У дівчинки легке осколкове поранення. Наразі триває ліквідація пожежі на першому та другому поверхах. Площа займання – 30 квадратних метрів. Проводиться обстеження будинку та опитування щодо розселення людей», – інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

22:06. Мер Ігор Терехов поінформував про удар «шахедом» по житловому будинку у Салтівському районі.

«Удар прийшовся між першим та другим поверхом багатоповерхівки. На місці пожежа», – уточнив Терехов.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, дрон влучив у дев’ятиповерхівку. Є руйнування перших двох поверхів.

Двоє людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес, повідомив Синєгубов.