Live
  • Сб 21.12.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 41.93
  • EUR 43.58

Три бої йдуть на Куп’янському напрямку – Генштаб повідомив, де атакував ворог

Фронт 16:51   20.12.2024
Вікторія Яковенко
Три бої йдуть на Куп’янському напрямку – Генштаб повідомив, де атакував ворог Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку Сили оборони зупинили п’ять штурмових дій окупантів поблизу Синьківки, Петропавлівки, Загризового та Лозової, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Ще три бої тривають дотепер.

Крім цього, ворог з артилерії обстріляв Тимофіївку на Харківщині.

Читайте також: «Все приведено в бойову готовність» – Терехов про загрозу для Харкова у свята

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Новини Харкова – головне 21.12: росіяни атакували дронами місто й область
Новини Харкова – головне 21.12: росіяни атакували дронами місто й область
21.12.2024, 00:48
«Шахед» влетів у багатоповерхівку в Салтівському районі: шестеро постраждалих
«Шахед» влетів у багатоповерхівку в Салтівському районі: шестеро постраждалих
21.12.2024, 00:28
Атака БпЛА: ще один «шахед» спричинив пожежу в Київському районі Харкова
Атака БпЛА: ще один «шахед» спричинив пожежу в Київському районі Харкова
21.12.2024, 00:22
Люди можуть бачити спалахи зі своїх домівок – Терехов закликав бути обережними
Люди можуть бачити спалахи зі своїх домівок – Терехов закликав бути обережними
20.12.2024, 12:33
Новини Харкова — головне 20.12: події поблизу Дворічної, сесія, удар “шахедом”
Новини Харкова — головне 20.12: події поблизу Дворічної, сесія, удар “шахедом”
20.12.2024, 22:30
Втрата Лозової на Харківщині може загрожувати захисникам оточенням – експерт
Втрата Лозової на Харківщині може загрожувати захисникам оточенням – експерт
20.12.2024, 21:08

Новини за темою:

11:40
Майже 300 разів обстріляли росіяни позиції СОУ на півночі: дані ОТУВ «Харків»
08:28
Кількість штурмів зросла: на Куп’янщині за добу було 26 боїв – Генштаб
16:51
Два бої тривають на Куп’янському напрямку, один – на Харківському: ГШ на 16:00
11:47
ОТУВ “Харків”: за добу росіяни 321 раз обстріляли наші позиції на півночі
08:14
Генштаб: ворог продовжує обстрілювати область, наступав на Харківщині 10 разів

Ви читали новину: «Три бої йдуть на Куп’янському напрямку – Генштаб повідомив, де атакував ворог»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 16:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку Сили оборони зупинили п’ять штурмових дій окупантів поблизу Синьківки, Петропавлівки, Загризового та Лозової.".