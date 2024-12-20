Три бої йдуть на Куп’янському напрямку – Генштаб повідомив, де атакував ворог

На Куп’янському напрямку Сили оборони зупинили п’ять штурмових дій окупантів поблизу Синьківки, Петропавлівки, Загризового та Лозової, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Ще три бої тривають дотепер.

Крім цього, ворог з артилерії обстріляв Тимофіївку на Харківщині.