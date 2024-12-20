Три бої йдуть на Куп’янському напрямку – Генштаб повідомив, де атакував ворог
Фото: Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку Сили оборони зупинили п’ять штурмових дій окупантів поблизу Синьківки, Петропавлівки, Загризового та Лозової, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
Ще три бої тривають дотепер.
Крім цього, ворог з артилерії обстріляв Тимофіївку на Харківщині.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: бои, війна, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 16:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку Сили оборони зупинили п’ять штурмових дій окупантів поблизу Синьківки, Петропавлівки, Загризового та Лозової.".