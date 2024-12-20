Три боя идут на Купянском направлении – Генштаб сообщил, где атаковал враг

На Купянском направлении Силы обороны остановили пять штурмовых действий оккупантов вблизи Синьковки, Петропавловки, Загрызово и Лозовой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Еще три боя продолжаются до сих пор.

Кроме того, враг из артиллерии обстрелял Тимофеевку на Харьковщине.