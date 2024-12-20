Три боя идут на Купянском направлении – Генштаб сообщил, где атаковал враг
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении Силы обороны остановили пять штурмовых действий оккупантов вблизи Синьковки, Петропавловки, Загрызово и Лозовой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
Еще три боя продолжаются до сих пор.
Кроме того, враг из артиллерии обстрелял Тимофеевку на Харьковщине.
Читайте также: Все приведено в боевую готовность — Терехов об угрозе для Харькова в праздники
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: бои, война, Генштаб ВСУ, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Три боя идут на Купянском направлении – Генштаб сообщил, где атаковал враг»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 16:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении Силы обороны остановили пять штурмовых действий оккупантов вблизи Синьковки, Петропавловки, Загрызово и Лозовой.".