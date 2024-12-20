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Три боя идут на Купянском направлении – Генштаб сообщил, где атаковал враг

Фронт 16:51   20.12.2024
Виктория Яковенко
Три боя идут на Купянском направлении – Генштаб сообщил, где атаковал враг Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении Силы обороны остановили пять штурмовых действий оккупантов вблизи Синьковки, Петропавловки, Загрызово и Лозовой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Еще три боя продолжаются до сих пор.

Кроме того, враг из артиллерии обстрелял Тимофеевку на Харьковщине.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 16:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении Силы обороны остановили пять штурмовых действий оккупантов вблизи Синьковки, Петропавловки, Загрызово и Лозовой.".