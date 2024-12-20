Все приведено в боевую готовность — Терехов об угрозе для Харькова в праздники
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал, ожидают ли удары РФ в новогодние праздники.
«Я бы очень хотел, чтобы праздники прошли более-менее спокойно. Но мы помним прошлый год, когда в канун новогодних праздников были мощные обстрелы Харькова. Тогда было попадание в отель Kharkiv Palace, где находились люди. Кроме того, были попадания в жилые дома, были «Шахеды». Кроме того, были очень серьезные разрушения жилых домов и офисных помещений. Да, у нас сформированы бригады быстрого реагирования, работает ситуационный центр. Все приведено в боевую готовность. Нам нужно ожидать от нашего врага всего, что возможно», – сказал городской голова.
Несмотря на это, праздники никто не отменял, отмечает Терехов. Так что в городе будут праздновать и Рождество, и Новый Год. Однако мэр еще раз призвал горожан быть осторожными.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, 30 декабря военные РФ атаковали Харьков ракетами и дронами — взрывы гремели после 19:00. Одна из ракет влетела в 11-й этаж отеля Kharkiv Palace, он частично разрушен. В результате этого удара также была повреждена расположенная рядом гостиница «Харьков». Еще одна ракета попала в жилой дом по улице Гиршмана. По данным следствия, оккупанты применили комплексы «Искандер-М». Также три «прилета» ракет С-300 зафиксировали в Индустриальном районе. Всего этим вечером пострадали 28 человек, в том числе двое детей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новый год, праздники, Рождество, угроза;
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 12:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал, ожидают ли удары РФ в новогодние праздники.".