«Били Искандерами»: РФ попала в 11 этаж отеля в центре Харькова – полиция
Фото: Сергей Болвинов
Следователи установили, каким типом ракет армия РФ нанесла удары по центру Харькова вечером 30 декабря.
«Одно поражение пришлось на одиннадцатый этаж отеля, а дальше произошла детонация на девятом. Следователи изъяли обломки ракеты Искандер М. Другое попадание Искандера нанесено по улице Гиршмана. Все пострадавшие – гражданские, все поврежденные здания – гражданские», – отметил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: искандер, отель, полиция, рф, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 10:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи установили, каким типом ракет армия РФ нанесла удары по центру Харькова вечером 30 декабря.".