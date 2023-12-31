Live
  • Вс 31.12.2023
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 37.98
  • EUR 42.21

«Били Искандерами»: РФ попала в 11 этаж отеля в центре Харькова – полиция

Общество 10:02   31.12.2023
Виктория Яковенко
«Били Искандерами»: РФ попала в 11 этаж отеля в центре Харькова – полиция Фото: Сергей Болвинов

Следователи установили, каким типом ракет армия РФ нанесла удары по центру Харькова вечером 30 декабря.

«Одно поражение пришлось на одиннадцатый этаж отеля, а дальше произошла детонация на девятом. Следователи изъяли обломки ракеты Искандер М. Другое попадание Искандера нанесено по улице Гиршмана. Все пострадавшие – гражданские, все поврежденные здания – гражданские», – отметил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

01

02

04
Фото: Сергей Болвинов

Читайте также: Синегубов сообщил, в каком состоянии пострадавшие от ударов по Харькову

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Терехов обратился к харьковчанам в канун Нового года
Терехов обратился к харьковчанам в канун Нового года
31.12.2023, 09:37
Главные новости Харькова 31.12: атака «шахедов», последствия ракетных ударов
Главные новости Харькова 31.12: атака «шахедов», последствия ракетных ударов
31.12.2023, 10:40
«Били Искандерами»: РФ попала в 11 этаж отеля в центре Харькова – полиция
«Били Искандерами»: РФ попала в 11 этаж отеля в центре Харькова – полиция
31.12.2023, 10:02
Атака российских БпЛА на Харьков: Терехов сообщил подробности (фото, видео)
Атака российских БпЛА на Харьков: Терехов сообщил подробности (фото, видео)
31.12.2023, 06:07
«Шахеды» ударили по Киевскому району Харькова: последствия атаки (видео)
«Шахеды» ударили по Киевскому району Харькова: последствия атаки (видео)
31.12.2023, 06:32
Ночная атака «шахедов»: в центре Харькова произошло 4 пожара (фото, видео)
Ночная атака «шахедов»: в центре Харькова произошло 4 пожара (фото, видео)
31.12.2023, 08:33

Новости по теме:

10:31
По Харьковщине ударили двумя «искандерами» — прокуратура (фото)
19:07
Россияне бьют по Харькову «искандерами» из-за нехватки С-300? — ответ ХОВА
17:54
По Харькову утром ударили не С-300: информация следователей
13:28
Всех 59 погибших из-за ракетного удара по селу Гроза на Харьковщине установили
14:57
Дом в Харькове, в который попал «Искандер» 6.10, могут отстроить – Терехов

Вы читали новость: ««Били Искандерами»: РФ попала в 11 этаж отеля в центре Харькова – полиция»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 10:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи установили, каким типом ракет армия РФ нанесла удары по центру Харькова вечером 30 декабря.".