«Били Искандерами»: РФ попала в 11 этаж отеля в центре Харькова – полиция

Следователи установили, каким типом ракет армия РФ нанесла удары по центру Харькова вечером 30 декабря.

«Одно поражение пришлось на одиннадцатый этаж отеля, а дальше произошла детонация на девятом. Следователи изъяли обломки ракеты Искандер М. Другое попадание Искандера нанесено по улице Гиршмана. Все пострадавшие – гражданские, все поврежденные здания – гражданские», – отметил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.