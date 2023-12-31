«Били Іскандерами»: РФ влучила в 11 поверх готелю в центрі Харкова – поліція

Слідчі встановили, яким типом ракет армія РФ завдала удару по центру Харкову ввечері 30 грудня.

«Одне ураження прийшлося на одинадцятий поверх готелю, а далі сталася детонація на дев’ятому. Слідчі вилучили уламки ракети Іскандер М. Інше влучання Іскандером завдано по вулиці Гіршмана. Всі потерпілі – цивільні, всі пошкоджені будівлі – цивільні», – зазначив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.