«Били Іскандерами»: РФ влучила в 11 поверх готелю в центрі Харкова – поліція
Фото: Сергій Болвінов
Слідчі встановили, яким типом ракет армія РФ завдала удару по центру Харкову ввечері 30 грудня.
«Одне ураження прийшлося на одинадцятий поверх готелю, а далі сталася детонація на дев’ятому. Слідчі вилучили уламки ракети Іскандер М. Інше влучання Іскандером завдано по вулиці Гіршмана. Всі потерпілі – цивільні, всі пошкоджені будівлі – цивільні», – зазначив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
Читайте також: Синєгубов повідомив, у якому стані постраждалі від ракетних ударів по Харкову
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: искандер, отель, поліція, рф, удар, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Били Іскандерами»: РФ влучила в 11 поверх готелю в центрі Харкова – поліція»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 10:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі встановили, яким типом ракет армія РФ завдала удару по центру Харкову ввечері 30 грудня.".