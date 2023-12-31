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«Били Іскандерами»: РФ влучила в 11 поверх готелю в центрі Харкова – поліція

Суспільство 10:02   31.12.2023
Вікторія Яковенко
«Били Іскандерами»: РФ влучила в 11 поверх готелю в центрі Харкова – поліція Фото: Сергій Болвінов

Слідчі встановили, яким типом ракет армія РФ завдала удару по центру Харкову ввечері 30 грудня.

«Одне ураження прийшлося на одинадцятий поверх готелю, а далі сталася детонація на дев’ятому. Слідчі вилучили уламки ракети Іскандер М. Інше влучання Іскандером завдано по вулиці Гіршмана. Всі потерпілі – цивільні, всі пошкоджені будівлі – цивільні», – зазначив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

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Фото: Сергій Болвінов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 10:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі встановили, яким типом ракет армія РФ завдала удару по центру Харкову ввечері 30 грудня.".