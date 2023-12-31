Синєгубов повідомив, у якому стані постраждалі від ракетних ударів по Харкову
У результаті ударів ворожих ракет по Харкову ввечері 30 грудня постраждали 28 людей. 12 з них – у лікарні.
«Серед пацієнтів двоє дітей 14 і 16 років та іноземний громадянин. Потерпілі у середньому та легкому стані», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Він додав, що також пошкоджені житлові будинки, будівлі готелів, приміщення закладів охорони здоров’я: Обласна клінічна лікарня, Обласна стоматологічна поліклініка, дві міські лікарні та транспорт. На місці ударів правоохоронці вилучили уламки ракет «Іскандер».
Також Синєгубов повідомив про наслідки нічної атаки «шахедів». Внаслідок ударів постраждалих немає. Пошкоджені відділення банку, «Інститут метрології», житлові будинки, адміністративні будівлі та кафе.
«О 00:14 та 00:34 окупанти обстріляли селище Борова. Пошкоджений приватний будинок. З-під завалів будинку вилучили тіла жінки та 2 чоловіків. Дані встановлюються», – додав голова ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Shahed, пострадали, ракети, синєгубов, удары, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 08:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У результаті ударів ворожих ракет по Харкову ввечері 30 грудня постраждали 28 людей. 12 з них – у лікарні.".