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Синєгубов повідомив, у якому стані постраждалі від ракетних ударів по Харкову

Суспільство 08:56   31.12.2023
Вікторія Яковенко
Синєгубов повідомив, у якому стані постраждалі від ракетних ударів по Харкову Фото: Олег Синєгубов

У результаті ударів ворожих ракет по Харкову ввечері 30 грудня постраждали 28 людей. 12 з них – у лікарні.

«Серед пацієнтів двоє дітей 14 і 16 років та іноземний громадянин. Потерпілі у середньому та легкому стані», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він додав, що також пошкоджені житлові будинки, будівлі готелів, приміщення закладів охорони здоров’я: Обласна клінічна лікарня, Обласна стоматологічна поліклініка, дві міські лікарні та транспорт. На місці ударів правоохоронці вилучили уламки ракет «Іскандер».

Також Синєгубов повідомив про наслідки нічної атаки «шахедів». Внаслідок ударів постраждалих немає. Пошкоджені відділення банку, «Інститут метрології», житлові будинки, адміністративні будівлі та кафе.

«О 00:14 та 00:34 окупанти обстріляли селище Борова. Пошкоджений приватний будинок. З-під завалів будинку вилучили тіла жінки та 2 чоловіків. Дані встановлюються», – додав голова ХОВА.

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Фото, відео: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У результаті ударів ворожих ракет по Харкову ввечері 30 грудня постраждали 28 людей. 12 з них – у лікарні.".