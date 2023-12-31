Синегубов сообщил, в каком состоянии пострадавшие от ударов по Харькову
В результате ударов вражеских ракет по Харькову вечером 30 декабря пострадали 28 человек. 12 из них – в больнице.
«Среди пациентов двое детей 14 и 16 лет и иностранный гражданин. Пострадавшие в среднем и легком состоянии», – сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Он добавил, что также повреждены жилые дома, здания гостиниц, помещения здравоохранения: Областная клиническая больница, Областная стоматологическая поликлиника, две городские больницы и транспорт. На месте ударов правоохранители изъяли обломки ракет «Искандер».
Также Синегубов сообщил о последствиях ночной атаки «шахедов». В результате ударов пострадавших нет. Повреждены отделения банка, Институт метрологии, жилые дома, административные здания и кафе.
«В 00:14 и 00:34 оккупанты обстреляли поселок Борова. Поврежден частный дом. Из-под завалов дома достали тела женщины и 2 мужчины. Данные устанавливаются», — добавил глава ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Shahed, пострадали, ракети, синєгубов, удары, Харьков., хова;
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 08:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ударов вражеских ракет по Харькову вечером 30 декабря пострадали 28 человек. 12 из них – в больнице.".