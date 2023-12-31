Синегубов сообщил, в каком состоянии пострадавшие от ударов по Харькову

В результате ударов вражеских ракет по Харькову вечером 30 декабря пострадали 28 человек. 12 из них – в больнице.

«Среди пациентов двое детей 14 и 16 лет и иностранный гражданин. Пострадавшие в среднем и легком состоянии», – сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он добавил, что также повреждены жилые дома, здания гостиниц, помещения здравоохранения: Областная клиническая больница, Областная стоматологическая поликлиника, две городские больницы и транспорт. На месте ударов правоохранители изъяли обломки ракет «Искандер».

Также Синегубов сообщил о последствиях ночной атаки «шахедов». В результате ударов пострадавших нет. Повреждены отделения банка, Институт метрологии, жилые дома, административные здания и кафе.

«В 00:14 и 00:34 оккупанты обстреляли поселок Борова. Поврежден частный дом. Из-под завалов дома достали тела женщины и 2 мужчины. Данные устанавливаются», — добавил глава ХОВА.