Двое погибших в области и 28 пострадавших в Харькове из-за ударов РФ — полиция

В Харьковской области за сутки в результате вражеских ударов есть погибшие и пострадавшие.

В поселке Боровая в результате обстрелов погибли 2 жителя — 55-летняя женщина и 59-летний мужчина. Их тела достали из-под завалов разрушенных частных домов, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«В Харькове было две волны обстрелов: ракетами (установлено, что в центр города прилетело две ракеты Искандер-М, в Индустриальный район – 3 ракеты С-300), затем БпЛА «Shahed». Ранены 28 человек, в том числе двое детей. Все гражданские. В домах возникли пожары. Повреждены жилые многоэтажки, магазины, гостиница, кафе, офисные помещения, автомобили», – отметил Тимошко.