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Двое погибших в области и 28 пострадавших в Харькове из-за ударов РФ — полиция

Происшествия 08:12   31.12.2023
Виктория Яковенко
Двое погибших в области и 28 пострадавших в Харькове из-за ударов РФ — полиция

В Харьковской области за сутки в результате вражеских ударов есть погибшие и пострадавшие.

В поселке Боровая в результате обстрелов погибли 2 жителя — 55-летняя женщина и 59-летний мужчина. Их тела достали из-под завалов разрушенных частных домов, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«В Харькове было две волны обстрелов: ракетами (установлено, что в центр города прилетело две ракеты Искандер-М, в Индустриальный район – 3 ракеты С-300), затем БпЛА «Shahed». Ранены 28 человек, в том числе двое детей. Все гражданские. В домах возникли пожары. Повреждены жилые многоэтажки, магазины, гостиница, кафе, офисные помещения, автомобили», – отметил Тимошко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 08:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области за сутки в результате вражеских ударов есть погибшие и пострадавшие.".