Удары С-300, артобстрелы, авиаудар и атаки – сводка Генштаба по Харьковщине

Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00 проинформировал о ситуации в Харьковской области за сутки.

Вражеские управляемые ракеты С-300 ударили по гражданским объектам центральной части Харькова.

Из авиации враг ударил по населенному пункту Песчаное.

Под артиллерийским огнем оказались около 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районе населенного пункта Синьковка.