«Шахеды» ударили по Киевскому району Харькова: последствия атаки (видео)

В 01:00 под ударом российских БПЛА типа «Шахед» был Киевский район Харькова. В общем зафиксированы 4 попадания.

По данным пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, в результате атаки повреждены несколько административных зданий, кафе и банк.

Сейчас устанавливается информация о травмированных, добавили в прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, в 00:54 командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что вражеский БпЛА двигается в направлении Харькова. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник написал о нескольких дронах. В городе было слышно по меньше мере пять взрывов. О нескольких «прилетах» в Харькове сообщил мэр Игорь Терехов. Позже начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник заявил, что силы ПВО Харьковщины отработали по вражеским БпЛА «Шахед». Терехов уточнил, что в результате ночной атаки российских беспилотников на Харьков, повреждения получили здания в центре города.