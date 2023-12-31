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«Шахеды» ударили по Киевскому району Харькова: последствия атаки (видео)

Происшествия 06:32   31.12.2023
Виктория Яковенко
«Шахеды» ударили по Киевскому району Харькова: последствия атаки (видео)

В 01:00 под ударом российских БПЛА типа «Шахед» был Киевский район Харькова. В общем зафиксированы 4 попадания.

По данным пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, в результате атаки повреждены несколько административных зданий, кафе и банк.

Сейчас устанавливается информация о травмированных, добавили в прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, в 00:54 командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что вражеский БпЛА двигается в направлении Харькова. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник написал о нескольких дронах. В городе было слышно по меньше мере пять взрывов. О нескольких «прилетах» в Харькове сообщил мэр Игорь Терехов. Позже начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник заявил, что силы ПВО Харьковщины отработали по вражеским БпЛА «Шахед». Терехов уточнил, что в результате ночной атаки российских беспилотников на Харьков, повреждения получили здания в центре города.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 06:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 01:00 под ударом российских БПЛА типа «Шахед» был Киевский район Харькова. В общем зафиксированы 4 попадания.".