ПВО отработала по дронам: в Харькове — попадания в дома и пожары

На местах падения вражеских беспилотников в центе Харькова начались пожары, но специалисты уже разбираются, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Информация о пострадавших устанавливается.

«Силы ПВО Харьковщины отработали по вражеским БпЛА «Шахед». В настоящее время жалких БпЛА в воздухе над Харьковщиной нет. Угроза сохраняется. Не покидайте укрытия до отбоя воздушной опасности!» — призывает Мельник.

О попаданиях в несколько жилых домов в городе и пожарах сообщил городской голова Игорь Терехов.

«На месте уже работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших сейчас уточняется. Вся необходимая помощь жителям этих домов будет оказана», — пишет мэр.

Напомним, в 00:54 командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что вражеский БпЛА двигается в направлении Харькова. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник написал о нескольких дронах. В городе было слышно по меньше мере пять взрывов. О нескольких «прилетах» в Харькове сообщил мэр Игорь Терехов.