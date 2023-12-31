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ПВО отработала по дронам: в Харькове — попадания в дома и пожары

Происшествия 01:46   31.12.2023
Елена Нагорная
ПВО отработала по дронам: в Харькове — попадания в дома и пожары

На местах падения вражеских беспилотников в центе Харькова начались пожары, но специалисты уже разбираются, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Информация о пострадавших устанавливается.

«Силы ПВО Харьковщины отработали по вражеским БпЛА «Шахед». В настоящее время жалких БпЛА в воздухе над Харьковщиной нет. Угроза сохраняется. Не покидайте укрытия до отбоя воздушной опасности!» — призывает Мельник.

О попаданиях в несколько жилых домов в городе и пожарах сообщил городской голова Игорь Терехов.

«На месте уже работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших сейчас уточняется. Вся необходимая помощь жителям этих домов будет оказана», — пишет мэр.

Напомним, в 00:54 командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что вражеский БпЛА двигается в направлении Харькова. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник написал о нескольких дронах. В городе было слышно по меньше мере пять взрывов. О нескольких «прилетах» в Харькове сообщил мэр Игорь Терехов.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 01:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На местах падения вражеских беспилотников в центе Харькова начались пожары, но специалисты уже разбираются, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.".