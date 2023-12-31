ППО відпрацювала по дронах: у Харкові – влучання в будинки та пожежі
На місцях падіння ворожих безпілотників у центрі Харкова почалися пожежі, але спеціалісти вже розбираються, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
Інформація щодо постраждалих встановлюється.
“Силами ППО Харківщини було відпрацьовано по ворожих БпЛА «Шахед». На цей час жалюгідних БпЛА у повітрі над Харківщиною немає. Загроза зберігається. Не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки!” – закликає Мельник.
Про влучання у кілька житлових будинків у середмісті та пожежі повідомив міський голова Ігор Терехов.
“На місці вже працюють усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Вся необхідна допомога мешканцям цих будинків буде надана”, – пише мер.
Нагадаємо, о 00:54 командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що ворожий БпЛА рухається у напрямку Харкова. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник написав про кілька дронів. У місті було чутно щонайменше п’ять вибухів. Про кілька «прильотів» у Харкові повідомив мер Ігор Терехов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, дрони, Мельник, пожежа, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 01:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На місцях падіння ворожих безпілотників у центрі Харкова почалися пожежі, але спеціалісти вже розбираються, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.".