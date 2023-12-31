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Атака “шахедів”: Терехов повідомляє про кілька “прильотів” по Харкову

Події 01:29   31.12.2023
Олена Нагорна
Атака “шахедів”: Терехов повідомляє про кілька “прильотів” по Харкову

Про кілька “прильотів” у Харкові внаслідок атаки безпілотників “Шахед” у ніч проти 31 грудня повідомляє мер Ігор Терехов.

“Працюють усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється”, – пише міський голова.

Нагадаємо, о 00:54 командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що ворожий БпЛА рухається у напрямку Харкова. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник написав про кілька дронів. У місті було чутно щонайменше п’ять вибухів.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 01:29;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про кілька “прильотів” у Харкові внаслідок атаки безпілотників “Шахед” у ніч проти 31 грудня повідомляє мер Ігор Терехов.".