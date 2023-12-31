Атака “шахедів”: Терехов повідомляє про кілька “прильотів” по Харкову
Про кілька “прильотів” у Харкові внаслідок атаки безпілотників “Шахед” у ніч проти 31 грудня повідомляє мер Ігор Терехов.
“Працюють усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється”, – пише міський голова.
Нагадаємо, о 00:54 командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що ворожий БпЛА рухається у напрямку Харкова. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник написав про кілька дронів. У місті було чутно щонайменше п’ять вибухів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, дрони, прилеты, терехов, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 01:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про кілька “прильотів” у Харкові внаслідок атаки безпілотників “Шахед” у ніч проти 31 грудня повідомляє мер Ігор Терехов.".