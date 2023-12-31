У Харкові знов лунали вибухи: Мельник повідомив про ворожі дрони
БпЛА рухається у напрямку Харкова, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Містян закликають бути в укриттях.
“Не залишайте укриття до відбою сигналу “Повітряна тривога”. Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції “102”, – закликають у ГУ Нацполіції в Харківській області.
“Ворожі БпЛА в районі Харкова. Нагадую, що знімати роботу наших захисників неба заборонено!” – пише начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
Станом на 1:10 в місті було чутно щонайменше чотири вибухи.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, БПЛА, воздушные силы, дрон, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 01:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "БпЛА рухається у напрямку Харкова, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.".