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У Харкові знов лунали вибухи: Мельник повідомив про ворожі дрони

Події 01:10   31.12.2023
Олена Нагорна
У Харкові знов лунали вибухи: Мельник повідомив про ворожі дрони

БпЛА рухається у напрямку Харкова, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Містян закликають бути в укриттях.

“Не залишайте укриття до відбою сигналу “Повітряна тривога”. Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції “102”, – закликають у ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Ворожі БпЛА в районі Харкова. Нагадую, що знімати роботу наших захисників неба заборонено!” пише начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Станом на 1:10 в місті було чутно щонайменше чотири вибухи.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 01:10;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "БпЛА рухається у напрямку Харкова, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.".