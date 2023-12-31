У Харкові знов лунали вибухи: Мельник повідомив про ворожі дрони

БпЛА рухається у напрямку Харкова, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Містян закликають бути в укриттях.

“Не залишайте укриття до відбою сигналу “Повітряна тривога”. Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції “102”, – закликають у ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Ворожі БпЛА в районі Харкова. Нагадую, що знімати роботу наших захисників неба заборонено!” – пише начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Станом на 1:10 в місті було чутно щонайменше чотири вибухи.