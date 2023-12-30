Головні новини Харкова 30 грудня: як минула ніч, зведення Генштабу

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8:14

Повітряна атака по Харкову й Україні 29.12 – в ISW зробили висновок щодо цілей Путіна

РФ продовжить завдавати масштабних ударів по Україні, прагнучи підірвати моральний дух її громадян та здатність держави підтримувати військові дії, вважає американський Інститут вивчення війни.

“Ударний пакет, очевидно, став кульмінацією кількох місяців російських експериментів з різними комбінаціями безпілотників і ракет, а також зусиль з випробування української ППО”, – вважають аналітики.

Згідно з прогнозом ISW, регулярно такі масштабні удари не відбуватимуться, але ймовірні послідовні атаки дронів. За оцінкою аналітиків, Путін щиро не зацікавлений у припиненні вогню чи будь-якому врегулюванні ситуації в Україні шляхом переговорів.

Інфографіка UA War Infographics

7:29

Українські захисники відбили сім атак військ РФ біля Синьківки Куп’янського району

Там супротивник безуспішно намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Курилівка та Берестове.

7:23

Повітряна тривога на Харківщині протягом ночі-ранку лунала один раз

Її оголосили о 6:40 і вона досі триває. Як повідомило командування Повітряних сил ЗСУ, причина тривоги – в активності тактичної авіації ворога на східному напрямку.

За даними Генштабу ЗСУ, вночі окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши десять БпЛА типу “Shahed-136/131”. ППО збила половину ударних дронів.