Які населені пункти Харківщини були під обстрілами – дані Синєгубова
Понад 15 населених пунктів Харківщини були під артилерійськими та мінометними обстрілами протягом доби, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Серед них Уди та Гур’їв Козачок Богодухівського району, а також Амбарне, Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та Іванівка Куп’янського району.
О 8:00 30 грудня та о 8:23 29 грудня ворог обстріляв селище Козача Лопань Харківського району. Постраждалих немає.
О 10:42 29 грудня під обстрілами було місто Вовчанськ Чугуївського району. Даних про руйнування та постраждалих немає. Внаслідок обстрілу о 22:00 у Вовчанську був пошкоджений приватний будинок. Без постраждалих.
ЗСУ відбили протягом доби 14 атак ворога біля Синьківки Куп’янського району.
Фото: Олег Синєгубов
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 10:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 15 населених пунктів Харківщини були під артилерійськими та мінометними обстрілами протягом доби, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".