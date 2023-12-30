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Які населені пункти Харківщини були під обстрілами – дані Синєгубова

Події 10:00   30.12.2023
Олена Нагорна
Які населені пункти Харківщини були під обстрілами – дані Синєгубова

Понад 15 населених пунктів Харківщини були під артилерійськими та мінометними обстрілами протягом доби, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Серед них Уди та Гур’їв Козачок Богодухівського району, а також Амбарне, Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та Іванівка Куп’янського району.

О 8:00 30 грудня та о 8:23 29 грудня ворог обстріляв селище Козача Лопань Харківського району. Постраждалих немає.

О 10:42 29 грудня під обстрілами було місто Вовчанськ Чугуївського району. Даних про руйнування та постраждалих немає. Внаслідок обстрілу о 22:00 у Вовчанську був пошкоджений приватний будинок. Без постраждалих.

ЗСУ відбили протягом доби 14 атак ворога біля Синьківки Куп’янського району.


Фото: Олег Синєгубов

Читайте також: Ворог намагався прорватися біля Синьківки на Харківщині та бив з авіації – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 10:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 15 населених пунктів Харківщини були під артилерійськими та мінометними обстрілами протягом доби, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".