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Какие населенные пункты Харьковщины были под обстрелами — данные Синегубова

Происшествия 10:00   30.12.2023
Елена Нагорная
Какие населенные пункты Харьковщины были под обстрелами — данные Синегубова Фото: Олег Синегубов

Более 15 населенных пунктов Харьковщины были под артиллерийскими и минометными обстрелами в течение суток, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Среди них Уды и Гурьев Казачок Богодуховского района, а также Амбарное, Красное Первое, Двуречная, Синьковка, Петропавловка и Ивановка Купянского района.

В 8:00 30 декабря и в 8:23 29 декабря враг обстрелял поселок Казачья Лопань Харьковского района. Пострадавших нет.

В 10:42 29 декабря под обстрелами был город Волчанск Чугуевского района. Данных о разрушениях и пострадавших нет. В результате обстрела в 22:00 в Волчанске был поврежден частный дом. Без пострадавших.

ВСУ отбили в течение суток 14 атак врага возле Синьковки Купянского района.


Фото: Олег Синегубов

Читайте также: Враг пытался прорваться у Синьковки на Харьковщине и бил из авиации — Генштаб

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 10:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 15 населенных пунктов Харьковщины были под артиллерийскими и минометными обстрелами в течение суток, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".