Какие населенные пункты Харьковщины были под обстрелами — данные Синегубова

Более 15 населенных пунктов Харьковщины были под артиллерийскими и минометными обстрелами в течение суток, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Среди них Уды и Гурьев Казачок Богодуховского района, а также Амбарное, Красное Первое, Двуречная, Синьковка, Петропавловка и Ивановка Купянского района.

В 8:00 30 декабря и в 8:23 29 декабря враг обстрелял поселок Казачья Лопань Харьковского района. Пострадавших нет.

В 10:42 29 декабря под обстрелами был город Волчанск Чугуевского района. Данных о разрушениях и пострадавших нет. В результате обстрела в 22:00 в Волчанске был поврежден частный дом. Без пострадавших.

ВСУ отбили в течение суток 14 атак врага возле Синьковки Купянского района.



Фото: Олег Синегубов