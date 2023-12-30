Какие населенные пункты Харьковщины были под обстрелами — данные Синегубова
Фото: Олег Синегубов
Более 15 населенных пунктов Харьковщины были под артиллерийскими и минометными обстрелами в течение суток, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Среди них Уды и Гурьев Казачок Богодуховского района, а также Амбарное, Красное Первое, Двуречная, Синьковка, Петропавловка и Ивановка Купянского района.
В 8:00 30 декабря и в 8:23 29 декабря враг обстрелял поселок Казачья Лопань Харьковского района. Пострадавших нет.
В 10:42 29 декабря под обстрелами был город Волчанск Чугуевского района. Данных о разрушениях и пострадавших нет. В результате обстрела в 22:00 в Волчанске был поврежден частный дом. Без пострадавших.
ВСУ отбили в течение суток 14 атак врага возле Синьковки Купянского района.
Фото: Олег Синегубов
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 10:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 15 населенных пунктов Харьковщины были под артиллерийскими и минометными обстрелами в течение суток, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".