Враг пытался прорваться у Синьковки на Харьковщине и бил из авиации — Генштаб
Украинские защитники на Харьковщине отбили семь атак войск РФ возле Синьковки Купянского района.
Там противник безуспешно пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
Авиационным ударам подверглись Синьковка, Ивановка, Петропавловка, Куриловка и Берестовое.
Читайте также: Генштаб подвел итоги ракетной атаки и обстрелов Харьковщины
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, геншаб, Купянский район, обстрелы, синьковка, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Враг пытался прорваться у Синьковки на Харьковщине и бил из авиации — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 07:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники на Харьковщине отбили семь атак войск РФ возле Синьковки Купянского района.".