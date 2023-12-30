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Враг пытался прорваться у Синьковки на Харьковщине и бил из авиации — Генштаб

Происшествия 07:15   30.12.2023
Елена Нагорная
Враг пытался прорваться у Синьковки на Харьковщине и бил из авиации — Генштаб

Украинские защитники на Харьковщине отбили семь атак войск РФ возле Синьковки Купянского района.

Там противник безуспешно пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Авиационным ударам подверглись Синьковка, Ивановка, Петропавловка, Куриловка и Берестовое.

Читайте также: Генштаб подвел итоги ракетной атаки и обстрелов Харьковщины

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 07:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники на Харьковщине отбили семь атак войск РФ возле Синьковки Купянского района.".