Ворог намагався прорватися біля Синьківки на Харківщині та бив з авіації – ГШ
Українські захисники на Харківщині відбили сім атак військ РФ біля Синьківки Куп’янського району.
Там супротивник безуспішно намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.
Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Курилівка та Берестове.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, геншаб, Купянский район, обстріли, синьковка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 07:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники на Харківщині відбили сім атак військ РФ біля Синьківки Куп’янського району.".