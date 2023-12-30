Ворог намагався прорватися біля Синьківки на Харківщині та бив з авіації – ГШ

Українські захисники на Харківщині відбили сім атак військ РФ біля Синьківки Куп’янського району.

Там супротивник безуспішно намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Курилівка та Берестове.