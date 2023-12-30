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Ворог намагався прорватися біля Синьківки на Харківщині та бив з авіації – ГШ

Події 07:15   30.12.2023
Олена Нагорна
Ворог намагався прорватися біля Синьківки на Харківщині та бив з авіації – ГШ

Українські захисники на Харківщині відбили сім атак військ РФ біля Синьківки Куп’янського району.

Там супротивник безуспішно намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Курилівка та Берестове.

Читайте також: Генштаб підбив підсумки ракетної атаки та обстрілів Харківщини

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 07:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники на Харківщині відбили сім атак військ РФ біля Синьківки Куп’янського району.".