Генштаб підбив підсумки ракетної атаки та обстрілів Харківщини
Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив про застосування ворогом по Україні 160 засобів повітряного нападу за добу. На Харківщині продовжувалися атаки в районі Синьківки.
“Сьогодні вночі ворог завдав масованого ракетного удару по Україні, атакувавши об’єкти критичної інфраструктури, промислові, військові та цивільні об’єкти. Противник застосував проти України близько 160 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Силами та засобами протиповітряної оборони України 88 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 27 ударних БпЛА “Shahed-136/131” було знищено“, – поінформували в Генштабі.
Загалом за добу по Україні росіяни завдали 134 ракетних ударів, 60 авіаударів і здійснили 36 обстрілів із РСЗВ. На Слобожанському напрямку під артобстрілами були Уди, Гур’єв Козачок, Красне Перше, Амбарне. На Куп’янському – Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та Іванівка.
“На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка Харківської області”, – повідомили у зведенні ГШ.
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Авіація Сил оборони за добу вдарила по десяти районах зосередження окупантів та трьох їхніх ЗРК. Ракетники вразили два райони зосередження, три засоби артилерії, п’ять складів боєприпасів та ще дві важливі цілі противника.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атаки, війна, генштаб, зведення, обстріли, ракетний удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 18:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив про застосування ворогом по Україні 160 засобів повітряного нападу за добу. На Харківщині продовжувалися атаки в районі Синьківки".