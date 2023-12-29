Генштаб подвел итоги ракетной атаки и обстрелов Харьковщины
Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о применении врагом по Украине 160 средств воздушного нападения за сутки. На Харьковщине продолжались атаки в районе Синьковки.
«Сегодня ночью враг нанес массированный ракетный удар по Украине, атаковав объекты критической инфраструктуры, промышленные, военные и гражданские объекты. Противник применил против Украины около 160 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БПЛА. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 88 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 27 ударных БПЛА «Shahed-136/131″ были уничтожены», — проинформировали в Генштабе.
В целом за сутки по Украине россияне нанесли 134 ракетных удара, 60 авиаударов и совершили 36 обстрелов из РСЗО. На Слобожанском направлении под артобстрелами были Уды, Гурьев Казачок, Красное Первое, Амбарное. На Купянском — Двуречная, Синьковка, Петропавловка и Ивановка.
«На Купянском направлении украинские защитники отразили семь атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области», — сообщили в сводке ГШ.
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Авиация Сил обороны за сутки ударила по десяти районам сосредоточения оккупантов и трем их ЗРК. Ракетчики поразили два района сосредоточения, три средства артиллерии, пять складов боеприпасов и еще две важные цели противника.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 18:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о применении врагом по Украине 160 средств воздушного нападения за сутки. На Харьковщине продолжались атаки в районе Синьковки".