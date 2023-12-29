Live
  • Пт 29.12.2023
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 37.98
  • EUR 42.21

Генштаб подвел итоги ракетной атаки и обстрелов Харьковщины

Происшествия 18:53   29.12.2023
Оксана Горун
Генштаб подвел итоги ракетной атаки и обстрелов Харьковщины Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о применении врагом по Украине 160 средств воздушного нападения за сутки. На Харьковщине продолжались атаки в районе Синьковки.

«Сегодня ночью враг нанес массированный ракетный удар по Украине, атаковав объекты критической инфраструктуры, промышленные, военные и гражданские объекты. Противник применил против Украины около 160 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БПЛА. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 88 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 27 ударных БПЛА «Shahed-136/131″ были уничтожены», — проинформировали в Генштабе.

В целом за сутки по Украине россияне нанесли 134 ракетных удара, 60 авиаударов и совершили 36 обстрелов из РСЗО. На Слобожанском направлении под артобстрелами были Уды, Гурьев Казачок, Красное Первое, Амбарное. На Купянском — Двуречная, Синьковка, Петропавловка и Ивановка.

«На Купянском направлении украинские защитники отразили семь атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области», — сообщили в сводке ГШ.

Читайте также: Главные новости Харькова 29 декабря: били «искандерами», данные о погибших

Авиация Сил обороны за сутки ударила по десяти районам сосредоточения оккупантов и трем их ЗРК. Ракетчики поразили два района сосредоточения, три средства артиллерии, пять складов боеприпасов и еще две важные цели противника.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Как будут работать супермаркеты Харькова 31.12 и 1.01 — график
Как будут работать супермаркеты Харькова 31.12 и 1.01 — график
29.12.2023, 18:27
Главные новости Харькова 29 декабря: били «искандерами», данные о погибших
Главные новости Харькова 29 декабря: били «искандерами», данные о погибших
29.12.2023, 19:01
Ценные советы дали подлежащим мобилизации в Харькове
Ценные советы дали подлежащим мобилизации в Харькове
29.12.2023, 19:33
Генштаб подвел итоги ракетной атаки и обстрелов Харьковщины
Генштаб подвел итоги ракетной атаки и обстрелов Харьковщины
29.12.2023, 18:53
Военные «немного в шоке» — замначальника ХОВА о мобилизации в спортзалах
Военные «немного в шоке» — замначальника ХОВА о мобилизации в спортзалах
29.12.2023, 17:53
От мороза до тепла: какой будет погода в Харькове 30 декабря
От мороза до тепла: какой будет погода в Харькове 30 декабря
29.12.2023, 20:11

Новости по теме:

08:33
Синегубов сообщил о раненом на Харьковщине и 16 атаках россиян за сутки
19:13
Восемь атак и два авиаудара на Харьковщине – данные Генштаба ВСУ
07:09
6 атак врага отбили ВСУ на Харьковщине — Генштаб
07:13
На Купянском направлении за сутки отбили 21 атаку — Генштаб
07:22
Враг 17 раз атаковал у Синьковки на Харьковщине и нанес там авиудар — Генштаб

Вы читали новость: «Генштаб подвел итоги ракетной атаки и обстрелов Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 18:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о применении врагом по Украине 160 средств воздушного нападения за сутки. На Харьковщине продолжались атаки в районе Синьковки".