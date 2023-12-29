Главные новости Харькова 29 декабря: в городе — серия взрывов
Фото: Вадим Беликов
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
05:42
По Харькову били ракетами С-300 и Х-22
«Враг еще раз наносит удары из района Белгорода, предварительно из ЗРК С-300 и ракетами Х-22. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается», — написал начальник харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
05:30
В Харькове прозвучала серия взрывов. Город под ракетной атакой
Утром 29 декабря в Харькове прозвучала серия взрывов. Начальник харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о ракетной атаке.
Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что город находится под массированным ракетным обстрелом.
Информации о местах «прилетов» по состоянию на 05:30 нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Мельник, новости Харькова, терехов;
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 05:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".