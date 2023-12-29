Главные новости Харькова 29 декабря: в городе — серия взрывов

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

05:42

По Харькову били ракетами С-300 и Х-22

«Враг еще раз наносит удары из района Белгорода, предварительно из ЗРК С-300 и ракетами Х-22. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается», — написал начальник харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

05:30

В Харькове прозвучала серия взрывов. Город под ракетной атакой

Утром 29 декабря в Харькове прозвучала серия взрывов. Начальник харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о ракетной атаке.

Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что город находится под массированным ракетным обстрелом.

Информации о местах «прилетов» по состоянию на 05:30 нет.