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Погибший, семь пострадавших и 22 удара — Терехов об атаке на Харьков

Происшествия 08:33   29.12.2023
Оксана Горун
Погибший, семь пострадавших и 22 удара — Терехов об атаке на Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о последствиях российской ракетной атаки по городу.

«К сожалению, обстрелы начались в 5 утра и продолжались до 8 часов утра. На настоящее время мы насчитали 22 обстрела, 22 прилета по разным районам города Харькова. К сожалению, пострадали гражданские объекты, я имею в виду, что пострадала больница, поликлиника, помимо этого пострадала школа, пострадали жилые дома, отделение «Новой почты» и производственное предприятие города Харькова. Пострадавшие есть. В настоящее время в больнице семь пострадавших. К сожалению, один человек погиб, сейчас разбирают завалы работники ГСЧС и будем видеть, что там», — сказал Терехов.

По его словам, по Харькову били ракетами С-300 и Х-22.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 08:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о последствиях российской ракетной атаки по городу".