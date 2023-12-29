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Загиблий, сім постраждалих та 22 удари – Терехов про атаку на Харків

Події 08:33   29.12.2023
Оксана Горун
Загиблий, сім постраждалих та 22 удари – Терехов про атаку на Харків

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив про наслідки російської ракетної атаки по місту.

“На жаль, обстріли почалися о 5-й ранку і продовжувалися до 8-ї години ранку. На цей час ми нарахували 22 обстріли, 22 прильоти по різних районах міста Харкова. На жаль, постраждали цивільні об’єкти, я маю на увазі, що постраждала лікарня, поліклініка, крім цього постраждала школа, постраждали житлові будинки, відділення “Нової пошти” та виробниче підприємство міста Харкова.
Постраждалі є. На цей час у лікарні сім постраждалих. На жаль, одна людина загинула, зараз розбирають завали працівники ДСНС і будемо бачити, що там”, — сказав Терехов.

За його словами, по Харкову били ракетами С-300 і Х-22.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 08:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив про наслідки російської ракетної атаки по місту".