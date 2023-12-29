Головні новини Харкова 29 грудня: у місті – серія вибухів

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

05:42

По Харкову били ракетами С-300 і Х-22

“Ворог вкотре завдає ударів з району Бєлгорода, попередньо із ЗРК С-300 та ракетами Х-22. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється”, – написав начальник харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

05:30

У Харкові пролунала серія вибухів. Місто під ракетною атакою

Вранці 29 грудня у Харкові пролунала серія вибухів. Начальник харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про ракетну атаку.

Мер Харкова Ігор Терехов написав, що місто знаходиться під масованим ракетним обстрілом.

Інформації про місця “прильотів” станом на 5:30 немає.