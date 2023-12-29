У Харкові від ракетної атаки є постраждалі

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що у Харкові від ракетної атаки постраждали люди. Їхню кількість та стан ще уточнюють.

“Наразі відомо про пошкодження будівлі лікарні у Київському районі міста. Також, на жаль, є постраждалі, кількість та стан яких встановлюється. Остаточна інформація про руйнування також уточнюється”, – написав Мельник.

За його інформацією, російські терористи використали для удару по місту системи С-300 та ракети Х-22.

За ранок у Харкові сталося вже три серії вибухів.