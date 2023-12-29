У Харкові від ракетної атаки є постраждалі
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що у Харкові від ракетної атаки постраждали люди. Їхню кількість та стан ще уточнюють.
“Наразі відомо про пошкодження будівлі лікарні у Київському районі міста. Також, на жаль, є постраждалі, кількість та стан яких встановлюється. Остаточна інформація про руйнування також уточнюється”, – написав Мельник.
За його інформацією, російські терористи використали для удару по місту системи С-300 та ракети Х-22.
За ранок у Харкові сталося вже три серії вибухів.
Читайте також: Головні новини Харкова 29 грудня: три серії вибухів, пошкоджено лікарню
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, Мельник, новини Харкова, пострадали, ракетная атака;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові від ракетної атаки є постраждалі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 08:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що у Харкові від ракетної атаки постраждали люди. Їхню кількість та стан ще уточнюють".