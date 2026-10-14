Вбивство військових під Харковом, Вівальді й ракетні атаки: підсумки 14 жовтня

П’ятьох українських військових розстріляв невідомий у Харківському районі. ЗСУ завершили четвертий сезон операції «Вівальді». У ДТП загинула жінка, яка втратила родину через удар «шахеда» по Богодухову. «Об’єктив» нагадує головні новини дня.

П’ятьох українських військових розстріляв невідомий у Харківському районі. Злочин стався 13 жовтня. Військова служба правопорядку повідомила подробиці. Оборонці перебували на першому поверсі будинку – в місці тимчасового розташування свого підрозділу. За попередніми даними, туди зайшов чоловік у цивільному одязі з автоматом – і розпочав стрілянину. Усі п’ятеро отримали вогнепальні поранення, від яких загинули. За добу міністр МВС Іван Вигівський повідомив про затримання нападника. За даними слідства, це 35-річний військовий із Санкт-Петербурга, який у складі ДРГ проник на територію Харківської області.

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101 км² території звільнили ЗСУ в рамках четвертого сезону операції «Вівальді». Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький повідомив: під контроль України повернули села Зелена Долина, Липове та Колодязі. Білецький відзначив, що в рамках операції захистили трасу Харків – Слов’янськ. Також змусили ворога перекинути частину сил із Куп’янського напрямку. Це зменшило тиск на Куп’янськ-Вузловий. Насамкінець генерал натякнув: операція «Вівальді» завершена, але музика продовжує звучати.

Під ударом була енергетична інфраструктура, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Уражені два підприємства. Раніше Синєгубов називав критичними пошкодження, яких на вихідних зазнала харківська ТЕЦ-5.

Зранку по ньому прилетів російський FPV-дрон, повідомила обласна прокуратура. У чотирьох чоловіків обгоріло від 70% до 80% тіла, ще в одного – менші опіки та вибухове поранення.

На Харківщині в ДТП загинула Ольга Крівогуб, інформує Суспільне. Жінка вижила після прямого удару «шахеда» по будинку в Богодухові в лютому цього року. Проте втратила всю родину: загинув її чоловік, ветеран війни Григорій Шикула, та троє дітей. Ольга тоді була вагітною, вона отримала травми та незначні опіки. Жінка переїхала до Нової Водолаги, народила доньку. А 13 жовтня потрапила в смертельну аварію. За даними ГУ Нацполіції Харківщини, Ольга була за кермом. У автівці також знаходилися її семимісячна донечка та пасажир 34 років. За версією слідства, жінка не впоралася з керуванням – машина влетіла в дерево. Водійка померла в кареті «швидкої», немовля зараз – у реанімації. Пасажира в непритомному стані доставили до лікарні.

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