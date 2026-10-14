Новини Харкова — головне 14 жовтня: як минула ніч, удар по місту
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
09:11
Реактивний БпЛА атакував уранці Харків
Мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни вдарили по Основʼянському району Харкова реактивним “шахедом”. Деталі атаки ще уточнюються.
07:40
Летіла балістика, авіабомби та БпЛА: що ворог випускав ворог уночі на Україну
О 00:39 Повітряні сили ЗСУ попередили про реактивні безпілотники на півдні. Після чого БпЛА фіксували переважно у центральній та західній частинах України.
О 02:21 на регіон ворог випустив КАБи. А ближче до 03:00 БпЛА знову полетіли на Харківщину – на північ, разом із ними й авіабомби.
О 04:38 оголосили загрозу балістики – ракети полетіли на Київ. А о 05:35 – на Харків. Нова хвиля ракет висунулась на столицю о 06:42.