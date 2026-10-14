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Новини Харкова — головне 14 жовтня: як минула ніч, удар по місту

Події 09:11   14.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 14 жовтня: як минула ніч, удар по місту

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

09:11

Реактивний БпЛА атакував уранці Харків

Мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни вдарили по Основʼянському району Харкова реактивним “шахедом”. Деталі атаки ще уточнюються.

07:40

Летіла балістика, авіабомби та БпЛА: що ворог випускав ворог уночі на Україну

О 00:39 Повітряні сили ЗСУ попередили про реактивні безпілотники на півдні. Після чого БпЛА фіксували переважно у центральній та західній частинах України.

О 02:21 на регіон ворог випустив КАБи. А ближче до 03:00 БпЛА знову полетіли на Харківщину – на північ, разом із ними й авіабомби.

О 04:38 оголосили загрозу балістики – ракети полетіли на Київ. А о 05:35 – на Харків. Нова хвиля ракет висунулась на столицю о 06:42.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2026 в 09:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".