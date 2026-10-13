Удар РФ по групі цивільних у Куп’янську: людей вели до газогону (відео)

У 2-му корпусі НГУ «Хартія» опублікували відео ворожих ударів по цивільних, яких росіяни виводили з Куп’янська.

«У Купʼянську росіяни прикривалися мирними жителями, виводячи їх до труби газогону, й самі ж накрили групу мінометним та артилерійським вогнем. Серед людей були жінки та дитина», – розповіли українські воїни.

Це сталося вранці 13 жовтня. Російські військові вели до газогону «Шебелинка – Острогозьк» групу цивільних: двох жінок, дитину та декількох чоловіків. Дорогою люди неодноразово потрапляли під мінометний і артилерійський вогонь.

«На відео розвідувальних дронів видно, що серед цивільних є жертви. Українські військові вогонь не відкривали. За характером розривів у корпусі встановили: обстріл вели зі східного берега Осколу, з боку окупантів», – додали у «Хартії».

У «Хартії» наголосили, що цей обстріл – свідома провокація, тож попереджають: російські медіа можуть використати кадри з місця події, щоб звинуватити Україну в ударі по мирних жителях.

Нагадаємо, як повідомляли в Угрупованні об’єднаних сил ЗСУ, під час чергової «евакуації» — а насправді, насильницької депортації мирного населення з околиць Куп’янська, ЗС РФ завдали удару по колоні цивільних, що виходила з міста.