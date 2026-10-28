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На Харківському напрямку НРК вперше виконав місію під управлінням ШІ

Події 21:08   28.10.2026
Тетяна Литвіна
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На Харківському напрямку НРК вперше виконав місію під управлінням ШІ

Полк “Лава” вперше в історії провів успішну місію НРК під управлінням штучного інтелекту у бойових умовах на Харківському напрямку.

Як повідомили в полку безпілотних систем “Лава” 2-го корпусу НГУ “Хартяя”, це перша подібна автономна логістична місія в бойових умовах .

“Управління НРК вимагає від оператора багатогодинної концентрації, а будь-яка помилка може виявитися фатальною і призвести до провалу місії. Інтеграція ШІ в роботизовану платформу допоможе розвантажити операторів і мінімізувати людський фактор при виконанні бойових завдань в умовах кілзони, а також зменшить залежність “роботів” від постійного каналу”, – кажуть в “Лаві”.

Завдяки інтеграції ШІ з НРК-платформою машина без оператора подолала 93% маршруту з 20 кілометрів. Оператор узяв на себе керування лише на відрізку 1,4 кілометра.

Технологія працює так: спочатку спеціальний НРК проїжджає маршрут та лідером (від Light Detection and Ranging – технологія вимірювання відстані за допомогою лазерних імпульсів) сканує місцевість для створення її 3D-моделі. Далі основна машина рухається за цією моделлю: камери в реальному часі розпізнають дорогу, узбіччя та перешкоди, а ШІ приймає рішення. Оператор може поправити трек, встановити швидкість на окремих ділянках, але вести машину вручну безперервно більше не потрібно.

“Ця місія показала, що автономні наземні системи вже готові до реальних бойових умов, – зазначає командир батальйону НРК полку “Лава” Андрій “Математик” Копач. — Найважливіша зміна — оператор перестає бути водієм і стає диспетчером. Він не веде машину щосекунди, а контролює рух і втручається лише там, де потрібно. Кінцева мета – один диспетчер для кількох НРК одночасно”.

Програмне рішення розробляє компанія Apex AI. Полк “Лава” взяв участь у формуванні технічних вимог та польових випробувань.

“Наступний етап – евакуація, – прогнозує “Математик”. – Коли подібні НРК вийдуть у масове використання, особовий склад зможе виконати набагато більше рейсів. Також важливо, що НРК з ШІ менше залежать від постійного каналу управління, наприклад від Starlink”.

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Нагадаємо, перша у світі повітряна евакуація дроном пораненого відбулася на Куп’янському напрямку. Для порятунку побратима військові вирішили зробити те, чого ще ніхто не робив. За ним відправили важкий бомбер.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2026 в 21:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Полк “Лава” вперше в історії провів успішну місію НРК під управлінням штучного інтелекту у бойових умовах на Харківському напрямку.".