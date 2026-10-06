НРК евакуював тяжкохворого чоловіка з прифронтового села Харківщини 📹

Бійці полку особливого призначення за допомогою НРК врятували місцевого жителя, що перебував у критичному стані та потребував невідкладної медичної допомоги, повідомляє Нацполіція.

Поліціянти допомогли врятувати життя хворому під час виконання бойових завдань на Липецькому напрямку.

У прифронтовому селі до правоохоронців звернулася жінка та повідомила, що її чоловік перебуває у тяжкому стані. Але його було неможливо евакуювати на швидкій чи іншою машиною через постійну загрозу атак російських БпЛА.

Тож для порятунку поліціянти винесли важкохворого чоловіка з хати й помістили його у наземний роботизований комплекс, замаскований зверху. За допомогою НРК чоловіка змогли вивезти з небезпечної зони. Після евакуації хворого передали медикам.

Відео: Нацполіція