НРК евакуював тяжкохворого чоловіка з прифронтового села Харківщини 📹
Бійці полку особливого призначення за допомогою НРК врятували місцевого жителя, що перебував у критичному стані та потребував невідкладної медичної допомоги, повідомляє Нацполіція.
Поліціянти допомогли врятувати життя хворому під час виконання бойових завдань на Липецькому напрямку.
У прифронтовому селі до правоохоронців звернулася жінка та повідомила, що її чоловік перебуває у тяжкому стані. Але його було неможливо евакуювати на швидкій чи іншою машиною через постійну загрозу атак російських БпЛА.
Тож для порятунку поліціянти винесли важкохворого чоловіка з хати й помістили його у наземний роботизований комплекс, замаскований зверху. За допомогою НРК чоловіка змогли вивезти з небезпечної зони. Після евакуації хворого передали медикам.
Відео: Нацполіція