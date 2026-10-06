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НРК евакуював тяжкохворого чоловіка з прифронтового села Харківщини 📹

Суспільство 19:49   06.10.2026
Оксана Якушко
НРК евакуював тяжкохворого чоловіка з прифронтового села Харківщини 📹

Бійці полку особливого призначення за допомогою НРК врятували місцевого жителя, що перебував у критичному стані та потребував невідкладної медичної допомоги, повідомляє Нацполіція.

Поліціянти допомогли врятувати життя хворому під час виконання бойових завдань на Липецькому напрямку.

У прифронтовому селі до правоохоронців звернулася жінка та повідомила, що її чоловік перебуває у тяжкому стані. Але його було неможливо евакуювати на швидкій чи іншою машиною через постійну загрозу атак російських БпЛА.

Тож для порятунку поліціянти винесли важкохворого чоловіка з хати й помістили його у наземний роботизований комплекс, замаскований зверху. За допомогою НРК чоловіка змогли вивезти з небезпечної зони. Після евакуації хворого передали медикам.

Відео: Нацполіція

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2026 в 19:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці полку особливого призначення за допомогою НРК врятували місцевого жителя, що перебував у критичному стані та потребував невідкладної медичної допомоги, повідомляє Нацполіція.".